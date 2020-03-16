حرب بين قطبي مانشستر على نجم توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن قطبي مدينة مانشستر، اليونايتد والسيتي دخلا في صراع محتدم للفوز بخدمات المهاجم الإنجليزي الدولي هاري كين في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح هاري كين الباب نحو رحيله خلال الصيف المقبل، بعد أن صرح أنه يسعى للحصول على الألقاب.





ووفقاً لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن نادي مانشستر سيتي يستعد لهزيمة غريمه مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع الدولي الإنجليزي.





وأضافت التقارير، أن إدارة السيتي ترصد مبلغ 180 مليون يورو لضم هاري كين في الميركاتو الصيفي المقبل.





وأوضحت الصحيفة، أن الثنائي يوفنتوس ومانشستر يونايتد مستعدان لدفع أي مبلغ لضم الدولي الإنجليزي.





كما أشارت الصحيفة، إلى أن يوفنتوس أيضاً مهتم بخدمات مهاجم مانشستر سيتي جابريل خيسوس، بحسب صحيفة توتو سبورت.





ويسعى يوفنتوس لضم قلب هجوم جديد للفريق، مع اقتراب خروج الأرجنتيني جونزالو هيجوايين في الصيف المقبل.





وشعر هاري كين بأن ناديه لن يتطور كثيراً عما سبق، بعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو خلفاً لماوريسيو بوتشيتينو في نوفمبر الماضي.





وطيلة السنوات الخمس لبوتشيتينو، لم يتمكن السبيرز من حسم أي لقب، رغم الآداء الجيد الذي ظهر به الفريق.





ويريد هاري كين التواجد مع فريق يحصد الألقاب، وقد يجد ضالته في مانشستر سيتي أو يوفنتوس.