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تقلبات جوية تشهدها البلاد مساء اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:51 ص
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بوابة الفجر
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قالت الأرصاد إن هناك تقلبات جوية تشهدها البلاد مساء اليوم، حيث يسود نهارا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وتنتشر الشبورة صباحا وتصل حد الضباب والرياح تكون خفيفة، ومع حلول الليل يسود طقس شديد البرودة، الأمر الذي دفع الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من عدم تخفيف الملابس طوال اليوم؛ نظرا لتقلبات الطقس الغير مستقرة، خصوصا أننا مازلنا في فصل الشتاء.

وعن حالة البحر المتوسط أعلنت الأرصاد الجوية أنها تكون معتدلة إلى مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 23
شبين الكوم 14 22
طنطا 13 22
دمنهور 12 21
الإسكندرية 13 21
بلطيم 12 21
مطروح 09 17
السلوم 09 21
سيوة 10 25
بورسعيد 14 21
دمياط 12 19
الزقازيق 14 23
الاسماعيلية 12 25
السويس 15 24
العريش 12 22
رفح 11 22
رأس سدر 15 23
نخل 09 21
نويبع 17 25
طابا 15 24
كاترين 06 17
الطور 15 26
شرم الشيخ 17 27
الغردقة 17 28
مرسى علم 16 26
الفيوم 13 25
بنى سويف 13 25
المنيا 12 24
أسيوط 12 24
سوهاج 14 23
قنا 14 26
الأقصر 15 29
أسوان 17 30
أبوسمبل 15 27
الوادي الجديد 17 29
شلاتين 21 28
ابو رماد 20 27
حلايب 20 27
رأس حدربة 19 26
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