Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يُحدد برامج غذائية ونصائح طبية للاعبين لإتباعها في منازلهم

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:59 ص
Advertisements
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
Advertisements
أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقف النشاط الرياضي في جميع فروع النادي الثلاثة لمدة 15 يوماً، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يحصل الفريق الأول لكرة القدم، على راحة من التدريبات بداية من الغد وإلتزام منازلهم بسبب تفشي المرض وسرعة انتشاره.

ويخوض الفريق تدريباته في الواحدة ظهر اليوم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمنح اللاعبين بعض التعليمات الأخيرة في الفترة المقبلة.

ويعقد الجهاز الفني جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ولجنة التخطيط والجهاز الطبي عقب نهاية المران، لوضع خطة شاملة في المرحلة المقبلة.

واستقر الجهاز الطبي على وضع بعض النصائح للاعبين لإلتزامها في منازلهم، بالإضافة إلى طلب الجهاز الفني من اللاعبين بضرورة التدرب بشكل مستمر للحفاظ على لياقتهم البدنية، كما تم وضع برنامج غذائي حتى لا يتأثر الفريق بالاستمرار في المنازل.

وكانت وزارة الرياضة المصرية أصدرت قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

بعد التنين.. الأرصاد تحذر من التغير المفاجئ غدا

منذ ساعة و 7 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 20 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 10 ساعات

مناشدة عاجلة من وزير التموين إلى المواطنين

منذ أقل من ساعتين

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:24 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

08:47 ص

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status