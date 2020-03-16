الأهلي يُحدد برامج غذائية ونصائح طبية للاعبين لإتباعها في منازلهم

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، توقف النشاط الرياضي في جميع فروع النادي الثلاثة لمدة 15 يوماً، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر أن يحصل الفريق الأول لكرة القدم، على راحة من التدريبات بداية من الغد وإلتزام منازلهم بسبب تفشي المرض وسرعة انتشاره.



ويخوض الفريق تدريباته في الواحدة ظهر اليوم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمنح اللاعبين بعض التعليمات الأخيرة في الفترة المقبلة.



ويعقد الجهاز الفني جلسة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة ولجنة التخطيط والجهاز الطبي عقب نهاية المران، لوضع خطة شاملة في المرحلة المقبلة.



واستقر الجهاز الطبي على وضع بعض النصائح للاعبين لإلتزامها في منازلهم، بالإضافة إلى طلب الجهاز الفني من اللاعبين بضرورة التدرب بشكل مستمر للحفاظ على لياقتهم البدنية، كما تم وضع برنامج غذائي حتى لا يتأثر الفريق بالاستمرار في المنازل.



وكانت وزارة الرياضة المصرية أصدرت قرارًا بإيقاف النشاط الرياضي لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.