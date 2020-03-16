عاجل نجم المنتخب الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

وقال مانجالا: "عرفت اليوم أن نتيجة فحصى جاءت إيجابية.. حالتى جيدة ولم تظهر على أى أعراض للفيروس، لكننى فى عزل منزلى ومنفصل عن أسرتى".

وقال مانجالا: "عرفت اليوم أن نتيجة فحصى جاءت إيجابية.. حالتى جيدة ولم تظهر على أى أعراض للفيروس، لكننى فى عزل منزلى ومنفصل عن أسرتى".