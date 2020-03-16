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عاجل نجم المنتخب الفرنسي يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:50 ص
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منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
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أعلن إلياكيم مانجالا نجم المنتخب الفرنسي ولاعب بلنسية الإسبانى الذى ينشط فى دورى الدرجة الأولى، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مانجالا: "عرفت اليوم أن نتيجة فحصى جاءت إيجابية.. حالتى جيدة ولم تظهر على أى أعراض للفيروس، لكننى فى عزل منزلى ومنفصل عن أسرتى".

وأضاف: "علمت أنه من الممكن أن يكون الشخص حاملا للفيروس دون أن تظهر عليه الأعراض ولهذا أنصح الجميع باتباع تعليمات العزل تجنبا لمخالطة الآخرين قدر المستطاع حتى وإن شعروا أن حالتهم جيدة".

وكان فريق بلنسيه سافر إلى ميلانو الشهر الماضى لخوض مباراة فى دورى أبطال أوروبا أمام آتلانتا، فى مباراة أقيمت بحضور جماهيرى فى استاد سان سيرو قبل فرض قيود على الأحداث الرياضية فى إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تأثرا بالفيروس.
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