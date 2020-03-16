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"الصحة العالمية": 11 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:31 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن آخر الإحصاءات سجلت نحو 11 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، مع وفاة 343 شخصا.

 

وكشفت آخر إحصاءات، إصابة 10982 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية"، وبالتالي بلغ العدد الإجمالي للمصابين حول العالم 153 517 شخصا، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 5375

 

ويتمدد فيروس كورونا في أوروبا، مسجلًا المزيد من الإصابات لا سيما في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

 

وبحسب الإحصاءات، توفى في فرنسا 127 شخصاً حتى الآن، وفي إيطاليا 120 وفاة و5400 إصابة منذ يناير، أما في إسبانيا فقد سجل أمس ألفي إصابة، ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة فقط.

 

وقد أحصت إيطاليا 368 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة إلى 1809 في هذا البلد الأكثر تضررا في أوروبا، وفق حصيلة للدفاع المدني

 

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