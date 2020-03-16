تأجيل طرح كليب صابر الرباعي"ليلة من العمر" بسبب "الكورونا"

كشفت الشركة المنتجة لكليب صابر الرباعي الجديد الذي يحمل اسم " ليلة من العمر" عن سبب تأجيله حيث يرجع إلى فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد حاليًا،وكان من المفترض طرح الكليب يوم الجمعة الماضي،وهو من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.





ويتعاون صابر الرباعي أيضًا مع الموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، فى أغنية تنتمي للون الشعبي، تحمل عنوان "ورحمة قلبي"، وهي من كلمات وليد العزالي، وألحان مدين، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.



ومن ناحية أخرى، شارك صابر الرباعي مؤخرًا في أوبريت يحمل اسم "صناع الأمل" ،وذلك بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي منهم راغب علامة،بلقيس فتحي،أصالة،سعد المجرد، حسين الجسمي،كارمن سليمان،نجوى كرم.





والجدير بالذكر أن صابر الرباعي طرح آخر ألبوماته عام ٢٠١٩، واشتمل الألبوم على ١٠ أغاني وهم: عمري الجديد،كتاب المجروحين،تذكروني، غشاش،طول حياتي،أين أذهب،ليلة من العمر، مغيار، عسى يومي، باي باي.