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حميات إمبابة: تخصيص طاقم تمريض للتعامل مع إصابات كورونا (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:50 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود خليل، مدير مستشفى حميات إمبابة، إن هناك تعريف للمشتبه في إصابته بفيروس كورونا، حيث يكون قادما من منطقة موبوءة، أو مخالطا لحالة إيجابية، أو مصاب بأعراض تنفسية وخيمة.

وأشار "خليل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، إلى أن هناك مكان مخصص بالمستشفى لعزل المشبه بهم لحين إجراء التحاليل، منوها أنهم أنشأوا قسم رعاية متوسطة حديثا بالمستشفى يحتوي على 14 سريرا.

وأوضح مدير مستشفى حميات إمبابة، أن هناك طاقم تمريض منفصل لاستقبال حالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا، مؤكدا أن الأطباء مدربين للتعامل مع الحالات، منوها أنه لم يتم رصد حالات إيجابية لفيروس كورونا بشكل ملحوظ، حيث تم رصد 3 أو 4 حالات فقط.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم مصريون، مشيرا إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.

وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس"
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