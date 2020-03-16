جينفر لوبيز تظهر في جلسة تصوير جديدة تروج بها لماركة أحذية



ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي نشرتها جينفر والتي تروج من خلالها لمجموعة مميزة من ماركة الاحذية الخاصة بها.



وكانت قد أعلنت جينفر لوبيز عن تدشينها لماركة احذية جديدة تتبعها، تحمل اسم DSW، وتضمنت جلسة التصوير الخاصة بجينفر مجموعة من أبرز موديلات هذه الماركة.



وضمن هذه اللقطات، ظهرت جينفر مرتدية لعدد من الاطلالات المميزة من تصميمات ماركة أزياء Balmain.



نشرت النجمة الكبيرة جينفر لوبيز لقطات من أحدث جلسة تصوير تجريها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير أنستجرام.