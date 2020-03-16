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سموحة يحسم موقف مهاجمه من الرحيل للزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:43 ص
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سموحة
سموحة
محمد الصو
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حسم مسؤولو نادي سموحة برئاسة محمد فرح عامر، موقف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض مسؤولو النادي، رحيل حسام حسن مهاجم الفريق مع بداية الموسم، خاصةً أنه من أهم العناصر الأساسية داخل الفريق ويمتلك خبرات كبيرة والتي تساعد الفريق بالمباريات.

ويأتي رفض مسؤولو النادي، بسبب طلبات حمادة صدقي المدير الفني والذي يرغب في إستمرار جميع عناصره الأساسية، لسعيه في المنافسة على الألقاب والعودة للمنافسات الإفريقية بالمواسم المقبلة.

وتلقى حسام حسن العديد من العروض المحلية والعربية، وعلى رأسها الزمالك والذي يسعى بكل قوة للحصول على توقيع اللاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر بالوقت الحالي، بناءً على توصية من رئاسة الوزراء والتي أوقفت النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.
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