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بعد تعليقاتها المثيرة للجدل حول كورونا.. ليدي جاجا تطبق على نفسها حجر صحي ذاتي

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:43 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت مصادر مقربة من النجمة ليدي جاجا عن تطبيق النجمة الكبيرة لحجر صحي ذاتها على نفسها خلال الايام الماضية، اصطبحت خلاله حيوانتها الأليفة فقط.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن ليدي جاجا، طبقت على نفسها الحجر الصحي، حفاظا منها على صحتها وخشية من نقلها لعدوى فيروس كورونا.

ومنعت ليدي جاجا الزيارات حتى على حساب أسرتها، وامتنعت عن مقابلة والديها او زيارتهم لها، وكذلك اصدقائها المقربين.

كما أوفقت ليدي جاجا جميع مشاريع عملها على ألبومها الغنائي الجديد الذي من المقرر طرحه في فترة الصيف المقبل.
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