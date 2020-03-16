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سيلفستر ستالون يظهر في لقطات جديدة من تصوير أحدث أفلامه

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:42 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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بالرغم من وقف تصوير العديد من الأعمال السينمائية بسبب فيروس كورونا، يواصل النجم سيلفستر ستالون تصوير مشاهد فيلمه الجديد Samaritan.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات جديدة من موقع تصوير الفيلم، الذي انطلق العمل به في مدينة جورجيا، أطلنطا الأربعاء الماضي، والذي يجسد به ستالون شخصية بطل خارق.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك بها ستالون في فيلم عن الأبطال الخارقون، إذ سبق له الظهور كضيف شرف في فيلم حراس المجرة.

كما سبق لستالون أن قدم شخصيات أبطال حياتي مثل شخصية رامبو وشخصية روكي في العديد من الاجزاء.
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