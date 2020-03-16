حميات بنها: استقبلنا حالة واحدة مصابة بكورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى حميات بنها، إن فيروس كورونا ضعيف، ولكن إذا دخل الجسم فيتحول لفيروس شرس، ولهذا يفضل مقاومته خارج الجسم من خلال التغذية السليمة، واحتساء مشروبات كثيرة، وغسيل الأيدي بالماء والصابون أو الكحول.





وناشد "يوسف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، المواطنين عدم وضع أيديهم على الأنف والعين والفم، موضحا أن هناك عدة إجراءات يتم إتخاذها للمشتبه في إصابتهم بالكورونا ومنها إجراء أشعة على الصدر.





وأوضح، أن المستشفى استقبلت 40 حالات اشتباه حتى الآن، جميعهم جاءت نتيجة تحاليلهم سلبية، لافتا إلى أنه تم رصد حالة إيجابية واحدة فقط لشخص قادم من إيطاليا، وتم إحالته لمستشفى الإحالة، مؤكدا أن الوضع في المستشفى مستقر، وكافة الاحتياجات والأدوات الطبية متوفرة.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفائها، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الـ 5 حالات التي غادرت مستشفى العزل اليوم، كلهم مصريون.





وأشار إلى تسجيل 16 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، اليوم، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، باستثناء حالة مصرية عائدة من إيطاليا، حيث تم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحا أن الحالات المكتشفة اليوم من ضمنهم 8 مصريين و8 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة.





وكشف عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأحد هو 126 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط" حالة السيدة المصرية التي توفيت الخميس الموافق 12 مارس، والأخرى للألماني الذى توفي يوم الأحد الموافق 8 مارس"











