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محمد رمضان ونجيب ساويرس يتحدان فيروس كورونا ويرقصان وسط تجمع كبير

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:36 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بمقطع فيديو جديد له برفقة نجيب ساويرس، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد، خلال مقطع الفيديو يرقص مع ساويرس على أنغام أغنية "رايحين نسهر"، وعلق قائلًا:"صاحب الذهن الحاضر نجيب ساويرس".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنان المصري، وجاءت التعليقات ما بين مؤيد ومعارض، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"حبيب الشعب" وأضاف آخر"انتوا معندكوش كورونا زينا؟"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منورين".

جدير بالذكر يواصل رمضان، تصوير مسلسل "البرنس"، الذي يشارك به رمضان 2020، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة نور اللبنانية وأحمد زاهر ونجلاء بدر، ومن إخراج محمد سامي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "زالزال"، الذي شارك به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة هنادي مهنى وماجد المصري وحسام داغر ومنى عبد الغني وأحمد صيام.
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الكلمات المفتاحية

فيروسات كورونا سجن محمد رمضان

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