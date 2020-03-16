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إصابة 26 عاملا في حادث تصادم بطريق الإسماعيلية

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:36 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصيب 26 عاملا، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة جراء حادث تصادم بطريق إسماعيلية القصاصين، حيث تم نقل المصابين إلي المستشفيات القريبة بالإسماعيلية والشرقية وإخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وبمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم طريق" إسماعيلية – القصاصين"، وتوجهت سيارات الإسعاف إلي موقع الحادث والأجهزة الأمنية.

وتبين من التحريات الأولية تصادم سيارة نصف نقل بسيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال المزارع، وأسفر الحادث عن إصابة 26 من العمال بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، وتم نقلهم من قبل مرفق إسعاف الشرقية والإسماعيلية.

حيث تم نقل 8 مصابين إلي مستشفي الصالحية الجديدة بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقل باقي المصابون إلي مستشفي القصاصين العام بمحافظة الإسماعيلية لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

فيما انتقل ضباط من شرطة المرور لسرعة رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المارة علي الطريق.

تم نقل المصابين إلى مستشفي أبوكبير، لتلقي الإسعافات الأولية، وتم إخطار نيابة أبوكبير، برئاسة محمد العطوي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور أحمد خفاجي، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

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الكلمات المفتاحية

مصر طريق الاسماعيلية حادث تصادم اصابة 26 عاملا

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