في زمن الكورونا.. فيروز تجتاح السوشيال ميديا بالكمامة و"خليك بالبيت"

أشعلت صورة الفنانة الكبيرة فيروز وهي ترتدي الكمامة مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعدما تداولها وقام بتركيبها رواد السوشيال ميديا وذلك تزامنًا مع انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد.



وتداول رواد التواصل مقطع أغنية لفيروز تحمل عنوان خليك بالبيت، والتي استعان بها بعض الإعلاميين اللبنانيين وأطلقوا حملة بنفس الإسم لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.



وتقول كلمات الأغنية: خليك بالبيت هلق حبيت .. رح كون وحيدي وحدي فليت .. الله يخليك خليك بالبيت خليك .. خليك بالبيت هلق حبيت ,, رح كون حبيبي وحدي فليت .. الله يخليك خليك بالبيت خليك ,, خليك لا تروح مشتاقة ليك .. خليك كتير حبيت عينيك .. و ما بعرف ليش و بغار عليك".



جدير بالذكر أن حملة خليك بالبيت لاقت استجابة كبيرة من قبل عدد كبير من الشعب اللبناني ولاسيما نجوم الفن الذين دعموا الفكرة ونادوا محبيهم بالالتزام بها ولعل أبرزهم راغب علامة وعاصي الحلاني وغيرهم.



