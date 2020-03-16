ميريام فارس تطالب اللبنانيين بالتبرع لصالح الصليب الأحمر

دعت النجمة اللبنانية ميريام فارس الجمهور إلى دعم جمعية "الصليب الأحمر اللبناني"، في ظلّ هذه الظروف التي يمر بها البلد مع انتشار فيروس كورونا.

ونشرت ميريام رابط التطبيق الإلكتروني الرسمي الخاص بجمعية "الصليب الأحمر اللبناني "والذي يتمكن من خلاله أي شخص حول العالم من التبرع للجمعية حتى تستمر في تقديم الخدمات الطبية المستعجلة للمواطنين.

وأرفقت ميريام فارس الرابط بتعليق جاء فيه: "استغرق الأمر مني دقيقة لتنزيل التطبيق وإنشاء حساب. الصليب الأحمر اللبناني يحتاج لنا! حملوا التطبيق وتبرعوا الآن! لنتساعد في إنقاذ الأرواح".



