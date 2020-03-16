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وزير العدل عن تعليق جلسات المحاكم: لن يضار أحد

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:56 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال المستشار عمر مراون، وزير العدل، إن قرار تعليق جلسات المحاكم لمدة أسبوعين يأتي في إطار التوجه العام للدولة في الحد من أماكن التجمعات، حيث أن قاعات المحاكم إحدى الأماكن التي تشهد حضور كثيف للمواطنين يوميا، ومن أماكن مختلفة.

وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المحاكم، واتفق الجميع أن تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم خطوة هامة، وستقلل من انتشار أي عدوى.

وأوضح وزير العدل، أن الدعاوى ستؤجل ولكن المحاكم لن تغلق، معقبا: "مفيش حد سيضار"، مضيفا أنهم يسيرون مع التوجه العام للدولة، وسيكونون رهن الظروف التي ستسير فيها الأوضاع، لافتا إلى أنهم سيقومون بتطهير المحاكم والقاعات خلال هذه المدة، حيث سيتواجد بالمحاكم القضاة والإداريين.

وأعلنت وزارة العدل، تأجيل جميع الدعاوى أمام المحاكم لمدة أسبوعين دون حضور أطرافها مع استمرار العمل إداريًا؛ حرصًا منها على صحة وسلامة المواطنين، والحد من تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها: "في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والمحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، وبعد أن تم التنسيق بين المستشار عمر مروان وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها".

وأوضحت: "على أن يكون التأجيل خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوى مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وناشد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، المواطنين بتجنب التواجد في أي تجمعات؛ حرصًا على منع تفشي الفيروس المستحدث الذي تسبب في إصابة 110مواطنًا داخل مصر حتى الآن بينهم 21 حالة شفاء وحالتي وفاة.

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وزير العدل وزارة العدل جلسات المحاكم تعليق المحاكم تعليق الدراسة في الجامعات انتشار العدوي

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