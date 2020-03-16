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صدمة.. اقتراح تتويج كريستال بالاس بطل للدوري الانجليزي !

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:49 ص
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ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول وكريستال بالاس
وكالات
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ضرب فيروس كورونا نشاط كرة القدم واوقف مسارها في كل انحاء العالم تقريبا بعد تفشيه بشكل كبير وتهديده حياة عدد كبير من الاشخاص والابرز كان في كرة القدم الانكليزية حيث انتظر ​ليفربول​ سنوات عديدة قبل العودة الى قمة البريمييرليج ولكن هل سيقف كورونا في وجه ابناء المدرب كلوب؟

وكشفت تقارير صحفية انجليزية عن اقتراح قدمه رئيس نادي ​كريستال بالاس​ لحسم اسم الفائز باللقب وبطل النسخة الحالية حيث اقترح الاخذ بعين الاعتبار نتائج المباريات الثلاث الاخيرة قبل التوقف بسبب كورونا وبهذا يكون فريقه كريستال بالاس بطل النسخة الحالية.

يذكر ان اجتماعا سيكون نهار الخميس لتحديد المسار المتبع وبالتاكيد سيكون مقترح رئيس كريستال بالاس مجرد مزحة.
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