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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 250

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:45 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 250حالة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا وصل إلى 200 حالة.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن اتخاذ تدابير واسعة النطاق تتعلق بالحياة العامة وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

 

وقال نتنياهو أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ بدءا من، الأحد، وطمأن المواطنين بأن المؤسسات التي تقدم خدمات ضرورية مثل البنوك والمتاجر الكبرى ستظل مفتوحة.

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فيروس كورونا حالات الاصابة اصابات الكورونا اسرائيل

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