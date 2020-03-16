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سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3-2020 في بداية تعاملات البنوك

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:20 ص
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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 16-3- 2020، في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وجاءت الاسعار على النحو التالي:
 
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

 

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