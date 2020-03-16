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عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:36 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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يسعى مسؤولي نادي الزمالك، لضم لاعب النادي المصري البورسعيدي، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

 وذكرت العديد من التقارير الصحفية حصول الزمالك على توقيع الموهية الشابة كريم العراقي، الذي يقدم موسم استثنائي مع الفريق البورسعيدي، ونال إعجاب الجميع مع المنتخب الأولمبي.

 ومن المقرر أن يعلن الزمالك رسميا عن ااتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة النادي المصري، خاصة وان اللاعب وقع على بياض للفارس الأبيض في حضور وكيله تامر النحاس ومسئولي الزمالك.  


جدير بالذكر أن كريم العراقي قد رفض تمديد تعاقده مع المصري عقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بسبب رغبته في الانتقال للزمالك.
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