عاجل.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

يسعى مسؤولي نادي الزمالك، لضم لاعب النادي المصري البورسعيدي، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت العديد من التقارير الصحفية حصول الزمالك على توقيع الموهية الشابة كريم العراقي، الذي يقدم موسم استثنائي مع الفريق البورسعيدي، ونال إعجاب الجميع مع المنتخب الأولمبي.





ومن المقرر أن يعلن الزمالك رسميا عن ااتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة النادي المصري، خاصة وان اللاعب وقع على بياض للفارس الأبيض في حضور وكيله تامر النحاس ومسئولي الزمالك.







