شفاء أكثر من 67 ألف مصاب بـ"كورونا" في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، شفاء ما يقارب 67.7 ألف حالة عقب معالجتهم من فيروس كورونا.

وارتفع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل الصين إلى 3213 عقب تسجيل 14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأصدرت لجنة الصحة الوطنية بالصين، بيانًا قالت فيه إن اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت اليوم بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 16 مارس 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 80860، ووفاة 14 شخصا بفيروس كورونا ليصل عدد الضحايا إلى 3213، وشفاء ما يقارب 67.7 ألف حالة عقب معالجتهم.

وأضاف البيان، أنه هناك 9898 شخص مريض حاليا (3032 شخصا في حالة خطيرة).

وسجلت منظمة الصحة العالمية مساء أمس الأحد، نحو 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء العالم وفارق الحياة 343 شخصا.