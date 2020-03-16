Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلغاء فعاليات مهرجان موازيين بالمغرب هذا العام

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:33 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

ألغت المملكة المغربية النسخة الـ19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو المقبل.

وقالت إدارة المهرجان في بيان إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية.

ومهرجان موازين الذي تأسس في 2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب سنوياً ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.

Advertisements

أخبار تهمك

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ ساعتين

وزير الاتصالات: إنترنت مجاني لإبقاء الناس في المنازل

منذ ثلث ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار هام من السعودية بشأن جميع الوافدين

منذ حوالي 8 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يكشف عن شروطه لتجديد عقده مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 10 ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

منذ حوالي 7 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ ساعة و 19 دقيقة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:24 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

06:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status