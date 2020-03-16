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إلغاء فعاليات مهرجان موازيين بالمغرب هذا العام
الإثنين 16/مارس/2020 - 08:33 ص
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الفجر الفني
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ألغت المملكة المغربية النسخة الـ19 من مهرجان موازين إيقاعات العالم والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو المقبل.
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وتماشياً مع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية.
ومهرجان موازين الذي تأسس في 2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب سنوياً ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.
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