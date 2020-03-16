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تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:33 ص
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بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من غلق وتشميع 30 سنترا للدروس الخصوصية و32 مقهى في حملات مكبرة بالمنصورة وأجا كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستحد.

وشنت إدارة شرطة مرافق الدقهلية بقيادة العميد وائل الشربيني مدير الإدارة، والرائد فاروق حماد وكيل الإدارة، الرائد محمود يعقوب رئيس المباحث حملة نتج عنها غلق 2 سنتر دروس، غلق 32 مقهى، وتحرير 249 محضرا متنوعا، وضبط 9752 مضبوطات متنوعه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

كما نجحت قوة من مركز شرطة أجا في غلق وتشميع 28 مقر دروس خصوصية، بقيادة العميد عماد المهدي مأمور مركز شرطة أجا بالدقهلية وضباط وأمناء وأفراد الشرطة.

وخلال الحملة وجه مأمور مركز شرطة أجا بسرعة التحريات عن باقي المقار تمهيدا لغلقها حفاظا على صحة وأمن الطلاب والتلاميذ.

جاءت الحملات تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء فاضل عمار مدير الأمن، واللواء حسام عبد الواحد مدير الأمن الوطني، واللواء السيد سلطان مدير البحث الجنائي.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي، بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

يأتي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشأن تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
تشميع 30 مركزا للدروس الخصوصية وغلق 32 مقهى في الدقهلية
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غلق مراكز دروس خصوصية تعليق الدراسة في الجامعات بوابة الفجر المقاهي الفجر الدقهلية

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