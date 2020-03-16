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التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:30 ص
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السيدة عايدة
السيدة عايدة
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وجهت نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى وإدارة الدفاع بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بالبحث وضرورة الوصول للسيدة عايدة التي ظهرت علي صفحات التواصل الاجتماعي تجلس علي الأرض في بركة من الوحل.

ونجح فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالشرقية من الوصول للسيدة عايدة فجر اليوم واطمئن عليها، وتبين أنها تقيم مع ابن شقيقها بإحدى قرى مركز الإبراهيمية ورفض شقيقها انتقالها إلي أي دار رعاية وتعهد بحسن رعايتها.

ومن جانبها وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة صرف إعانة عاجلة للسيدة عايدة ومساعدة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل وإعادة بناء منزلها وتأثيثه في أسرع وقت.

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للسيدة عايدة تجلس وسط الوحل، حيث تفاعل عليها العديد وكتب تعليقات يناشد فيها المسؤولين بسرعة البحث عنها ومساعدتها 

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر برنامج قومي لحماية الاطفال بلامأوي أو مشردين بلا مأوى.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الإطار، بالمواطنين الإبلاغ عن تواجد أطفال بلا مأوى أو مشردين بلامأوى من خلال الاتصال الخط الساخن للوزارة 16439 أو أو من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى. https:www.facebook.comAtfalBelaMawa.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و16528 أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين علي تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أو على صفحة الوزارة https:www.facebook.comMoSS.Egypt.

وعقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ الأحد، اجتماعًا موسعًا مع الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبحضور الهلال الأحمر المصرى وبيت الزكاة والصدقات لدراسة الطرق المثلي لتقديم الدعم للاسر والقرى المتضررة من موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال اليومين الماضيين.


التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
التضامن تصل للسيدة عايدة وتصرف إعانة عاجلة (صور)
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