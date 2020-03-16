محافظة القاهرة: إغلاق 350 مركزا تعليميا و43 صالة رياضية في 24 ساعة

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن رئيس الوزراء وجه كافة المحافظين بإغلاق المراكز التعليمية وصالات الألعاب الرياضية، في إطار الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إذ يأتي هذا الإجراء حفاظا على أرواح المواطنين.





وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أنه تم اغلاق 350 "سنتر تعليمي"، و43 "جيم" في أقل من 24 ساعة، مؤكدا أن الحملات مستمرة حتى يتم إغلاق كافة المراكز التعليمية وصالات الألعاب الرياضية على مستوى القاهرة.





وأوضح المتحدث باسم محافظة القاهرة، أن القاهرة بها 550 مركزا تعليميا، و1500 حضانة مرخصة، و1200 غير مرخصة، وسيتم إغلاقهم جميعا، منوها بأن من سيتفح "سنتر تعليمي أو حضانة أو جيم" بعد غلقهم سيتخذ ضده الإجراءات القانونية.



وعن توفر السلع، أكد أنه سيكون هناك حملات رقابية على كافة منافذ البيع، مناشدا المواطنين عدم التكالب على الشراء، حيث أن السلع متوفر ولا داعي للقلق.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه في وقت سابق، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.



يأتي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لينهي حالة الجدل بشان تعليق الدراسة من عدمه في المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، تأجيل الدراسة في الجامعات والمدارس، أسبوعين بداية من اليوم الأحد، ردود أفعال إيجابية، بين مرتادي موقع التدوين تويتر، مشيدين بقرار الرئيس بتأجيل الدراسة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولحماية الطلاب من الإصابة به.



ورحب عدد من المشاهير والفنانين بقرار تعليق الدراسة، فغرد الفنان محمد البزاوي: "شكرا على قرار وقف الدراسة في الجامعات والمدارس وأرجو وقف أي سنتر دراسي برضه لأنهم هايشتغلوا على التوقف ده.. أكيد أكل العيش مهم بس الأهم إننا نحافظ على صحتنا وصحة أولادنا عشان نعرف نأكل عيش بعد كده".



وظهر اسم الرئيس عبد الفتاح السيسى، في المركز الأول في قائمة الترند المصري، أمس السبت، بعد دقائق من إعلان قرار تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين، وظهر ضمن الأكثر تداولا بين رواد الموقع.

