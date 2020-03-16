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اجراءات جديدة من سان جيرمان من أجل فيروس كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:14 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي عن اغلاق جميع محلاته التجارية وذلك تماشيا مع قرار رئيس الحكومة الفرنسي الذي طالب باغلاق جميع التي تتسبب بتجمعات غير ضرورية.

ويأتي قرار النادي الباريسي كاجراء وقائي في سبيل الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ الذي انتشر حديثا في البلاد.

هذا واشار النادي الفرنسي الى ان عملية بيع منتجاته عبر شبكة الانترنت لاتزال تعمل بشكل طبيعي.

وكان الدوري الفرنسي قد شهد توقفا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اثر بشكل سلبي على كافة الانشطة الرياضية في فرنسا واوروبا.
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