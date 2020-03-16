أديب ينفعل على الهواء: "هتدفعوا الدولة إلى اتخاذ خطوات أخرى"

أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من إقبال المصريين على المحلات التجارية لشراء السلع وتخزينها، قائلا: "بتلموا السلع ليه من السوبر ماركت وكأنه رمضان".









وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، منفعلا: "إيه اللي إحنا بنعمله ده، وإيه الزحام الموجود في الشوارع النهادره.. ليه بنعمل كده، هو ده اللي قولنا الناس تقعد في البيت".





وتابع الإعلامي عمرو أديب، "الناس بتشد من بعض السلع، هتعملوا إيه بصندوق كلور، ليه ده كله، انتم بتفكروا إزاي"، منوها بأن مثل هذه التصرفات قد تدفع الدولة إلى أنها تتخذ خطوات أخرى، وسترفع من نسب الإصابة، وقد يؤدي إلى العزل الاجتماعي.





كان صرح الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية أن أوروبا أصبحت بؤرة وباء فيروس كورونا العالمى وذلك بعدما أعلنت العديد من الدول الأوروبية ارتفاع حاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات أيضا وخرج مسؤولو الدول الأقوى ليعترفوا صراحة بشراسة الفيروس وتفشيه في بلادهم.





حيث أن إيطاليا باتت من أكثر دول العالم تضررا بإصابات وصلت لأكثر من 15100 وفاة.