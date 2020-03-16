"ما تسلم.. ما تبوس".. هيفاء وهبي توعي الجمهور بطريقة الوقاية من "كورونا"

قدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، توعية هادفة لجمهورها، للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.





وغردت وهبي، قائلة: "ما تسلّم.. ما تبوس، خليك بالبيت وما تحوص".





وقبل أيام قررت الفنانة اللبنانية مواجهة الفيروس الخطير على طريقتها الخاصة، في كواليس مسلسلها الجديد "أسود فاتح".





هيفاء، ظهرت بفرقة فريق عملها وهما مرتدين كمامة خلال كواليس تصوير المسلسل، خوفا من عدوى بفيروس "كورونا".











