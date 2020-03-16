Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ما تسلم.. ما تبوس".. هيفاء وهبي توعي الجمهور بطريقة الوقاية من "كورونا"

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:54 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

قدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، توعية هادفة لجمهورها، للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك  عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وغردت وهبي، قائلة: "ما تسلّم.. ما تبوس، خليك بالبيت وما تحوص".

وقبل أيام قررت الفنانة اللبنانية مواجهة الفيروس الخطير على طريقتها الخاصة، في كواليس مسلسلها الجديد "أسود فاتح".

هيفاء، ظهرت بفرقة فريق عملها وهما مرتدين كمامة خلال كواليس تصوير المسلسل، خوفا من عدوى بفيروس "كورونا".



"ما تسلم.. ما تبوس".. هيفاء وهبي توعي الجمهور بطريقة الوقاية من "كورونا"
"ما تسلم.. ما تبوس".. هيفاء وهبي توعي الجمهور بطريقة الوقاية من "كورونا"
Advertisements

أخبار تهمك

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الاتصالات: إنترنت مجاني لإبقاء الناس في المنازل

منذ ثلث ساعة

وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

منذ حوالي 7 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ ساعتين

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

كلام نهائي.. وزير التعليم يكشف حقيقة مد فترة تعليق الدراسة

منذ حوالي 8 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 10 ساعة

ميسي يكشف عن شروطه لتجديد عقده مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار هام من السعودية بشأن جميع الوافدين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:24 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

06:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status