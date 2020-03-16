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الكرة في زمن الكورونا.. العائلة أكبر المستفيدين من توقف النشاط الرياضي

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:40 ص
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بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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انتشر وباء فيروس كورونا بشكل كبير على مستوى العالم، وعلى إثره أوقفت العديد من الدول الأنشطة الرياضية، بتعليق الدوريات والبطولات القارية في كرة القدم وغيرها.

حتى أن معظم الأندية فضلت بقاء لاعبيها في منازلهم دون النزول للتدريبات لحين العودة مرة أخرى للمنافسات الرياضية بقرار من المسؤولين في الدول.

ولأن كورونا ينتقل عن طريق الأسطح، تقرر إغلاق السيبرات التي كانت المتنفس الوحيد للشباب للعب كرة القدم، بعد أن أصبح من الصعب لعب كرة القدم في الملاعب.

رب ضارة نافعة، هذا الوضع سيجبر الجميع للجلوس في المنازل والاستمتاع مع عائلاتهم بالأوقات، وعودة التجمعات العائلية والحياة الأسرية مرة أخرى في البيوت، التي افقتدتها معظم العائلات خلال الفترة الماضية.

متابعو كرة القدم كانوا ينتظرون ليالي الأبطال، والسبت الكروي والكثير من الليالي الكروية المميزة، ولا يأتي الاستمتاع سوى بالمشاهدة في المقاهي.

وفي نفس السياق يوجد تعليق من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والذي نشره على فيس بوك، "إنها أيام صعبة ونحن قلقون بخصوص ما يحدث. يجب أن نكون مسؤولين وأن نظل في المنزل ، انها فرصة مثالية للاستمتاع بالقريبين منك، فليس دائما بإمكانك القيام بذلك".

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الكلمات المفتاحية

وقف النشاط الرياضي اليو

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