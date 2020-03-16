Advertisements
Advertisements
Advertisements

جهاز الكرة في الأهلي يبلغ رمضان صبحي برغبة فايلر بشأن مصيره

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

قام جهاز الكرة بالنادي الأهلي بالتواصل مع لاعب فريقه الأول لكرة القدم رمضان صبحى، وذلك للتحدث عن مصيره مع النادي وبحث إمكانية استمراره مع الفريق خلال الموسم الجديد.

وقام الأهلى بإبلاغ رمضان صبحى برغبة رينيه فايلر مدرب الفريق، والتي تأتي في أنه يريد استمراره بالموسم الجديد، باعتباره من العناصر المهمة والأساسية بالفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك رغبة كبيرة من جانب إدارة الأهلي، للتحرك لبحث التفاصيل المادية لضم اللاعب سواء على سبيل الإعارة لمدة موسم جديد، من ناديه الإنجليزي.

وتواجه الإدارة العديد من الصعوبات من الناحية المالية، لفكرة ضم اللاعب بشكل نهائى، حيث تشير مصادر إلى أن فريق هيدرسفيلد سيطلب ما يقرب من 10 ملايين دولار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ ساعة و 7 دقيقة

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

ميسي يكشف عن شروطه لتجديد عقده مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قرار هام من السعودية بشأن جميع الوافدين

منذ حوالي 8 ساعات

وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ أقل من نصف ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 10 ساعات

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل أول جرعة تجريبية للعلاج من كورونا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

الأهلي على بعد خطوات من ضم نجم هيدرسفيلد الإنجليزي

رمضان صبحي يحسم مصيره مع الأهلي

عاجل.. طلب مفاجئ من فايلر للخطيب بشأن رمضان صبحي

نادر شوقي: أستون فيلا لم يفاوض نجم الأهلي

بعد فرمان فايلر.. تحرك مفاجئ من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائياُ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:24 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

06:42 ص

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status