انتقاد وسخرية مشاهير الرياضة من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، منذ عدة أيام، عن اعتبار فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19"، وباءً عالميًا، وعلى إثر هذا الفيروس توقفت العديد من الأنشطة الرياضية في أنحاء العالم.

وقد ظهرت بعض السخريات من مشاهير الرياضة، منهم ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، الذي نشر صورة له من تدريبات الفريق الإنجليزي وهو يضحك، وكتب عليها "أهلا كورونا، من فضلك ابق بعيدا".

بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو نجم يوفينتوس الايطالي، الذي قام بمد يده وكأنه يصافح أشخاص دون وجود أحد عند دخوله إلى ملعب مباراة فريقه أمام انتر ميلان، في سخرية من الفيروس المعدي والذى يتجنب خلاله الأشخاص مصافحة بعضهما البعض، خوفا من انتشاره.

السخرية طالت البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي سخر عن طريق تحية المدرجات الفارغة على اعتبار أن الجماهير متواجدة، في مباراة فريقه أمام بوروسيا دورتموند الألماني.

فيما سخر رودي غوبير لاعب كرة السلة الفرنسي، عن طريق لمس الميكروفونات وأجهزة التسجيل الموضوعة أمامه في المؤتمر الصحفي وغادر القاعة، ليعلن بعدها ناديه إصابته بفيروس كورونا.

وعلى المستوى المحلي سخر محمود كهربا لاعب الأهلي المصري، من فيروس كورونا، بعدما نشر صورة له خلال تدريبات الأهلي عبر حسابه الشخصي، وكتب معلقا:"اوعى الكورونا ياعم الحاج".

فضلًا عن الإنجليزي ديلي آلي،نجم نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الذي نشر فيديو لأحد الآسيويين، وربطه بالمرض المتفشي، على حسابه بتطبيق سناب شات.

ظهر آلي في أحد الفيديوهات وهو يبدو متخوفًا من أحد الآسيويين في المطار، مرتديا قناعًا للوجه، معلقًا بعبارة "إنها الكورونا"، علاوة على نشره فيديو آخر يحتوي على صورة غسول معقم لليد، وعلق عليه مازحا: "على الفيروس أن يكون سريعا جدا كي يصيبني" .

سخرية دييجو كوستا، لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني، جاءت بطريقة فكاهية أكثر، حيث ظهر وهو يخرج من ملعب الأنفيلد، في المنطقة الخاصة بالصحفيين، رفقة مشجعة صينية وهو يتظاهر ضاحكًا بالسعال، للهروب من أسئلة الصحفيين