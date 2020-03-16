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صحفي سعودي يرشد اتحاد جدة لتصحيح المسار "البسوا أبيض"

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:29 ص
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اتحاد جدة
اتحاد جدة
أمل الحلفاوي
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أوضح الصحفي السعودي عدنان جستينيه، ومدير المركز الإعلامي السابق في نادي اتحاد جدة، أن مشكلة نادي الاتحاد في الوقت الحالي التي تواجهه من سوء النتائج ليست فنيه أو إدارية.

 

وشدد على أن المشكلة تكمن في ألوان قميص الفريق "الاصفر والاسود "، قائلًا" هذه الألوان هي التي تجلب الهزائم والنتائج المخيبه وعلى إدارة الاتحاد كسر الألوان ووضع اللون الابيض وستتحسن النتائج بإذن الله".

 

اتحاد جدة يحتل المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة، بعد مرور 22 جولة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومنافسات البطولة متوقفة الآن بقرار من وزارة الرياضة السعودية بسبب انتشار فيروس كورونا.

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