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خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:24 ص
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خالد الغندور
خالد الغندور
هيثم موسى
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علق خالد الغندور قائد الزمالك السابق على حقيقة ما نسب إليه بشأن تحديد بطل الدوري المصري، هذا الموسم، خاصة بعدما توقفت البطولة لمدة 15 يومًا خوفًا من انتشار فيروس كورونا.

وكانت أنباء ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الغندور، طالب، حال عدم القدرة على استكمال مسابقة الدوري، بأن يُواجه الأهلي، الزمالك، في مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

و نفى الغندور ذلك، في تصريحات عبر قناة الزمالك، قائلاً: "لم أقل هذا. أتعجب من كم الشائعات التي انتشرت من وحي خيال البعض في هذا الشأن في الساعات الماضية".

وقال الغندور :"أعلم أن الأهلي متصدر البطولة بفارق كبير من النقاط، كما يحتل المقاولون المركز الثاني، وبيراميدز الثالث، وليس من المنطقي أن أطلب خوض الأهلي مباراة فاصلة مع الزمالك رابع الدوري لتحديد البطل".

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