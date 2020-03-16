Advertisements
Advertisements
Advertisements

كليب "Eurovision-2020" يحصد 23 مليون مشاهدة (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

حقق فيديو كليب Uno لفرقة Little Big الموسيقية التي ستمثل روسيا بهذه الأغنية في مسابقة Eurovision الدولية، أكثر من 23 مليون مشاهدة في "يوتيوب"، متغلبا على كل منافسيه.

وحتى فجر اليوم الاثنين تجاوز عدد مشاهدات الفيديو، الذي تم نشره في 12 مارس 23.7 مليون مشاهدة، لتكون أغنية الفرقة الروسية في صدارة قائمة أغاني المتنافسين في المسابقة وبتوفق كبير.

ويعود المركز الثاني بين المشاركين في المسابقة من حيث عدد المشاهدات لفرقة Go_A الأوكرانية التي ستؤدي في أغنية Solovey، وحصد فيديو كليب الخاص بها نحو 1.5 مليون مرة.

ويتوقع أن تقام Eurovision-2020 من 12 إلى 16 مايو في مدينة روتردام بهولندا، التي فازت في النسخة السابقة من المسابقة.


Advertisements

أخبار تهمك

ميسي يكشف عن شروطه لتجديد عقده مع برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

منذ ساعة و 6 دقيقة

ظاهرة خطيرة تجتاح البلاد غدا.. والأرصاد تحذر

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة في حالات شفاء "كورونا".. وتعلن الحصيلة النهائية للمصابين

منذ حوالي 10 ساعات

"الحكومة" تكشف حقيقة فرض حظر التجوال.. وتوجه رسالة مهمة للمصريين

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تحرك من القوات المسلحة لمجابهة فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السودان تعلن عن خطوة جديدة لحل أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| في ظل انتشار كورونا.. قرار مهم من السعودية بشأن المصريين

منذ حوالي 16 ساعة

مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل أول جرعة تجريبية للعلاج من كورونا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

وزارة التموين: التلاعب في الأسعار "أمن دولة عليا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| فنانة شهيرة تفضح مسؤولي "كمبوند دريم" وتكشف المستور: "العيشة كابوس"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قرار هام من السعودية بشأن جميع الوافدين

منذ حوالي 8 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:24 ص

خالد الغندور يبرئ نفسه من تصريحات الفتنة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

تعليق صادم من عمرو أديب بشأن سد النهضة

02:47 ص

عاجل .. الأهلي يلجأ لحيلة جديدة تمنع فايلر من الرحيل

06:42 ص

فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

03:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status