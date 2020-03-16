الزمالك يخطف موهبة المصري لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

اقترب نادي الزمالك من الإعلان رسميا على ضم موهبة النادي المصري البورسعيدي، لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتمكن نادي الزمالك مع الحصول على توقيع الموهية الشابة كريم العراقي، الذي يقدم موسم استثنائي مع الفريق البورسعيدي، ونال إعجاب الجميع مع المنتخب الأولمبي.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك رسميا عن ااتمام الصفقة بعد الحصول على موافقة النادي المصري، خاصة وان اللاعب وقع على بياض للفارس الأبيض في حضور وكيله تامر النحاس ومسئولي الزمالك.

جدير بالذكر أن كريم العراقي قد رفض تمديد تعاقده مع المصري عقب بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، بسبب رغبته في الانتقال للزمالك.