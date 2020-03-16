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عاجل.. كارتيرون يكشف تطورات جديد حول تجديدعقده مع الزمالك

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:06 ص
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كارتيرون
كارتيرون
هيثم موسى
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كشف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، عن تفاصيل عقده مع القلعة البيضاء، وحقيقة تمديد فترته توليه مهام الإدارة الفنية من عدمه.

واقترب عقد الفرنسي من الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري بعد أن وقع الموسم الماضي مع الأبيض لمدة عام واحد.

وأشار المدير الفني للزمالك إلى أن مصير مع القلعة البيضاء لم يحسم بعد، خاصة وأن مسؤولي الزماك لم يتحدثوا معه حتى الآن بشأن تمديد عقده من عدمه.

كما شددا على أنه تلقى عدة عروض مغرية بعد الآداء الرائع الذي يقدمه مع الفارس الأبيض، ولكنه يتمنى الاستمرار مع الزمالك.

جدير بالذكر أن كارتيرون استطاع حسم بطولتين في أقل من أسبوع مع الزمالك، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف والتتويج بلقب السوبر الإفريقي، وبعدها حقق الفوز على غريمه التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح في السوب المصري.

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