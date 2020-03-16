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فنان عربي شهير يتنبأ بفيروس كورونا قبل 34 عاما (فيديو)

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:37 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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أنشد الفنان السوري  ياسر العظمة، في مسلسله الشهير "مرايا 86" أغنية لا تلمس لا لا لا، قبل أكثر من 30 عاما على ظهور فيروس كورونا وغيره من الفيروسات المعدية.

وغنى العظمة في المسلسل الكوميدي الذي يتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الاجتماعية في حياة الإنسان العربي بأسلوب فكاهي.

وقال في أغنيته: "خيي لا تصافحني بنوب.. لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي.. لا تلمس لا تصافح لا تبوس لا تمجق لا لا  وأنا ماشي بالسوق".

"بدي اقعد وحدي... لا تقرب لا لا.. خيي لا تصافحني بنوب... لا تلمس يدي يمكن في عندك ميكروب.. واللمس يعدي". 

وبعد ذلك بأكثر من 25 عاما، صدر الفيلم الأمريكي "Contagion" للمخرج ستيفن سودربرج عام 2011، الذي يحكي عن مرض غير معلوم اجتاح العالم وتسبب في مقتل 26 مليون شخص.


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