روني يستعيد ذكرياته مع رونالدو بموقف طريف

تحدث نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق واين روني عن علاقته بالبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وذكرياتهما سويًا خلال فترة احترافهما ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

وصرح نجم إنجلترا السابق لصحيفة "التايمز" الإنجليزية: " اتذكر عندما توقفنا أنا ورونالدو أمام أحد المطاعم الشهيرة لأنه أراد الحصول على وجبة طعام، حيث كان يحاول زيادة وزنه لأنه كان نحيفًا جدا".

وأضاف: " توقفنا عندما وصلنا أمام المطعم لشراء تلك الوجبة لرونالدو".

الجدير بالذكر أن رونالدو لعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد في الفترة من 2003 وحتي 2009، وحقق عدد من البطولات والألقاب رفقة النادي الإنجليزي منها لقب الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم.