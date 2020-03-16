ريال مدريد يحارب كورونا بهذه الطريقة

أعلن نادي ريال مدريد إنضمامه لحملة "إبق في منزلك"، للمساهمة في التصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام نادي ريال مدريد بنشر فيديو، عبر موقعه الرسمي يروج من خلاله لحملة "ابق في منزلك"، بهدف دعوة المشجعين للبقاء في منازلهم، خلال فترة الحجر الصحي التي أعلنتها الحكومة الإسبانية، للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشارك مجموعة من نجوم كرة القدم وكرة السلة بنادي ريال مدريد في الفيديو أبرزهم، مارسيلو وكريم بنزيما ورافائيل فاران، وردد الجميع عبارة: (هذه المباراة في المنزل، إنها مسؤولية الجميع.. أنا باق قي المنزل).

ووجه سيرجيو راموس قائد ريال مدريد رسالة للجماهير جاء فيها: " مثلما قال الصديق العزيز ألفريدو دي ستيفانو، لا يوجد لاعب جيد بمفرده، الآن يحدث نفس الأمر، كلنا فريق واحد، الأمر سهل للغاية.. ابق في المنزل، مسؤولية الجميع هي مسؤولية الفرد.. أنا باق في المنزل".

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت تأجيل منافسات البطولة حتي إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا.