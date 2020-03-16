أستون فيلا يستغل توقف الدوري ويذكر جماهيره بهدف تريزيجه

استغل نادي أستون فيلا الإنجليزي، التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا المنتشر في كثير من دول العالم، ليتغنى بأحد أهداف فريقه الأول لكرة القدم الرائعة.

النادي الإنجليزي ذكر الهدف الذي سجل في شباك تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بصناعة مصرية خالصة، إذ سجله تريزيجية في الدقيقة 41 عندما أدرك التعادل من عرضية رائعة للمحمدي.

وقد انتهى اللقاء بخسارة فريق أستون فيلا بهدفين لهدف أمام نظيره تشيلسي، والذي أقيم يوم الرابع من شهر ديسمبر عام 2019.

وكتب أستون فيلا عبر تويتر، "لا تجعلوا توقف البريميرليج ينسيكم هذا الهدف الجميل الذي أحرزه نجمنا محمود تريزيجية في مرمى تشيلسي بعد عرضية رائعة معتادة من كينج مو "أحمد المحمدي".