رد صادم من فان دايك بسبب فيروس كورونا

علق الهولندى فان دايك، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزى، على التقارير التي أشارت إلى فوز الريدز بالدوري في حالة إلغاءه، بسبب فيروس كورونا المستجد.



وعبر فان دايك، عن أكثر شىء سيحزنه خلال هذا الموسم من الدورى الإنجليزى الممتاز، وهو فوز فريقه بمسابقة الدورى فى مباراة تقام من دون جمهور، ضمن إجراءات التصدى لفيروس كورونا الجديد، بحسب ما أعلنته صحيفة "ميرور" البريطانية.



وأضاف: "سأكون محطما من أجل الجماهير إذا فزنا باللقب فى ملعب خال من الجماهير".



وأختتم: "إذا لم يكن هناك مشجعون فى أنفيلد، سيكون الأمر بمثابة ضربة لنا، لأنه لا أحد يريد لعب مباريات دون جمهور، سيكون الأمر صعبًا كذلك بالنسبة لمشجعى جميع أندية البريميرليج، الكل يريد الذهاب ودعم فريقه، لكن لا يمكنهم ذلك".