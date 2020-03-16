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الاتحاد الإيطالي يكشف موقفه من إقامة يورو2020

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:39 ص
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يورو 2020
يورو 2020
حسن شحاتة
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كشف رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييلي جرافينا، عن عدم وجود بديلا سوى تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو، على اعتبار أن انتهاء الدوريات المحلية أولا أمر مهم.

وتسببت حالة الطوارىء الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، المتسببة في تعليق الدوري الإيطالي حتى الثالث من أبريل على الأقل، لتجبر اتحاد كرة القدم الإيطالي على تأجيل موعد انتهاء البطولة المحلية وتسليم اللقب، لذلك أبرز جرافينا ضرورة تأجيل كأس أمم أوروبا.

وأشار رئيس الاتحاد في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلو سبورت، إلى أن انتشار فيروس كورونا يكشف عن طريق واضح، وهذا الأمر يؤثر على الجميع بنفس الطريقة، لا يمكن لأحد أن يفكر أنها مشكلة إيطالية فحسب، الأمر ببساطة هو أن الفيروس وصل إيطاليا قبل أن يصل دول أخرى بأسبوعين".

وتابع: "يجب أن نجعل الأولوية للصحة وبعدها علينا أن نتصرف وفقا للمنطق، والمنطق يقول أن الدفاع عن حدث رياضي أوروبي واحد، مقرر إقامته في يونيو "يورو" سيكون خطأ استراتيجي".

وعبر جرافينا، عن شعوره بالإحباط إزاء استحالة إقامة اليورو في يونيو على حد تقديره، لكنه أبرز أنه لا يرى بديلًا عن ذلك.
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