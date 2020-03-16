إلغاء حفلات لنجوم عرب في أمريكا بسبب فيروس كورونا





تسببت الاجراءات الاحترازية من انتشار عدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية في إلغاء العديد من الحفلات والانشطة الفنية.







وكان من بينها العديد من حفلات النجوم العرب في امريكا و التي كانت مقررة في الاسابيع القادمة.





وقرر القائمون هلى حفل الفنان "الوليد عاصي الحلاني" إلغاءه حيث كان من المقرر أن يقوم بجولة فنية في مختلف المدن الأمريكية خلال شهر مايو القادم .



كما تم الإعلان عن إلغاء حفل النجم هشام الحاج في مدينة لوس انجلوس , والذي كان سيحييه بمناسبة أعياد الفصح المجيدة .







