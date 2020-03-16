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من ميسي إلى رونالدو .. كيف عزل نجوم الكرة أنفسهم بسبب كورونا ؟

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:26 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يتواصل الحديث داخل أوساط كرة القدم العالمية، حول فيروس covid-19 المعروف باسم "كورونا" وما خلفه في كرة القدم من شلل تام.

وأجبر الوباء القائمين على كرة القدم على توقيف معظم البطولات، حرصاً منهم على عدم تفشي المرض أكثر من ذلك، ومحاولة تحجيم الخسائر البشرية.

كورونا يقتحم الدوريات الكبرى

وبعد أن كان نطاق خطورة الفيروس في شرق آسيا، تحول الفيروس لأوروبا بداية من إيطاليا أكثر البؤر المصابة في القارة العجوز، ومنها إلى ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وباقي الدول.

وكما كان متوقع، اقتحم الفيروس عالم كرة القدم، بعد أن ظهر أولاً بين لاعبي عدة أندية مغمروة، قبل أن ينتقل للعديد من الأندية، الأمر الذي أجب إتحادات كرة القدم على لعب مباريات دون جماهير، وتأجيل بعض المباريات، ليصل الأمر لتعليق البطولات بشكل كامل، وربما تكون العاقبة أسوأ بإلغاء بعض من تلك المنافسات.

زميل رونالدو

وقامت الأندية التي ظهرت بين لاعبيها عينات إيجابية، بعزل جميع لاعبيها وأفرادها للحجر الصحي، مع فرض إجراءات طبية مشددة.

ونزل خبر إصابة مدافع يوفنتوس "دانيلي روجاني" بالمرض كالصاعقة على جماهير البيانكونيري، بعد أن أعلن اللاعب إصابته في بيان رسمي، ليقرر الإتحاد الإيطالي تجميد المسابقة حتى 3 أبريل.

وقام زميله بالفريق، النجم الكبير كريستيانو رونالدو، بعزل نفسه، بعد تأكد إصابة زميله بالمرض.

وكان رونالدو متواجداً في مدينة "ماديرا" البرتغالية للإطمئنان على والدته، وفور إعلان إصابة روجاني، قام بعزل نفسه وألغى رحلته المتوجهة لإيطاليا بطائرته الخاصة.

ميسي يلحق برونالدو

مع ظهور حالة أحد لاعبي ريال مدريد لكرة السلة، قرر الإتحاد الإسباني تجميد البطولة حتى 3 أبريل، ليفرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عزلاً إجبارياً على نفسه، وقام بتوجيه رسالة لجماهيره مفادها توخي الحذر والإستمتاع بقضاء الأوقات في المنزل.

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