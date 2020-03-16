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مسؤول أمريكي يكشف تفاصيل أول جرعة تجريبية للعلاج من كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 05:00 ص
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بوابة الفجر
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أعلن مسؤول حكومي أمريكي، عن أنه سيتم الكشف اليوم الاثنين عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد.

وذكر، بحسب ما جاء على موقع قناة العربية نقلا عن وكالة أمريكية، أن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي اليوم لأن التجربة لم تعلن بعد.

وكما لفت، إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تمول التجربة التي تجرى بمنشأة أبحاث في ولاية واشنطن.
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الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا كورونا فيروسات الفجر

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