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رغم كورونا.. 6 دوريات فقط تُلعب تعرف عليهم

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:58 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تسبب إنتشار فيروس كورونا، فى تعليق أغلب الدوريات الأوروبية وأيضًا العربية، خلال الفترة الماضية، وحتي أول إبريل، ومازالت الرؤية غير واضحة حتي الأن لإستكمال البطولات المحلية والقارية أم ستلغي، بسبب فيروس كورونا، الذى يعانى منه العالم خلال الفترة الماضية.

وكان كل من الدوريات الخمس الكبري فى أوروبا، الإنجليزي، الإسبانى، الألماني، الفرنسي، الإيطالي، قد تم تعليقهم وحتي أول إبريل للحد من إنتشتر فيروس كورونا.

كما أيضًا تم تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبطولة الدوري الأوروبي، كما تم تعليق أيضًا مباريات المنتخبات والذى كان مقرر لها نهاية مارس الجاري.

ولكت رغم فيروس كورونا إلا انه مازال هناك 6 دوريات تُلعب ويُغد أبرزهم الدوري التركي، ولكن أيضًا يُلعب كل من الدوري الاوكراني والبيلا روسي والدوري المجري والدوري الصربي والدوري الروسي.

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تاجيل دوري الابطال

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