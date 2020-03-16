نجوم تبرعوا لمحاربة فيروس كورونا

يُعاني العالم خلال الفترة الحالية من فيروس كورونا، والذي اثر بالسلب على الرياضة فى كل مكان، بسبب تعليق كافة النشاطات وأيضًا إصابة العديد من اللاعبين والمدربين بالفيروس المستجد.

وأصيب رودي جوبرت لاعب فريق يوتا غاز الامريكي لكرة السلة بفيروس كورونا، وهو أول لاعب بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يصاب بفيروس كورونا، مما أدى إلى إيقاف الدوري لمدة ثلاثين يوماً.

وبعد إصابته بالفيروس قام نجم كرة السلة بالتبرع بمبلغ 500 الف دولار، لدعم الخدمات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

وأوضح يوتا غاز أن جزءاً من المال سيوجه إلى الأنشطة المخصصة لمكافحة فيروس كورونا في أوكلاهوما.

وجرى تخصيص 200 ألف دولار كمساعدة للموظفين الذين يعملون بدوام جزئي في يوتا غاز، خاصة وأن أعمالهم قد توقفت بعد تعطيل الدوري الأمريكي للسلة.

وتأكد جوبرت من إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع فريقه غاز في أوكلاهوما، حيث أصيب بالعدوى أيضاً زميله بالفريق دونوفان ميتشيل.

وقام أيضًا نجم كرة القدم لورنزو إنسيني لاعب نابولي الإيطالى بالتبرع لمحاربة فيروس كورونا، بدفع 100 الف يورو من أجل المساعدة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تصريحات لفينسينزو دي لوكا، حاكم منطقة كامبانيا، في جنوب إيطاليا، قائلا:" أود أن أشكر لورنزو إنسيني، إنه أحد أكثر الأشخاص نشاطا في نابولي عندما يتعلق الأمر بمساعدة المستشفيات، بعد تبرعه بمبلغ 100 ألف يورو لمحاربة الفيروس ومساعدة المستشفيات ".

وأعلن نادي أتالانتا الإيطالي أن المهاجم السلوفيني للفريق جوسيب إيليشيتش تبرع بالكرة التي حصل عليها بعد رباعيته في مرمي فالنسيا الإسباني بدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى مستشفى "جيوفاني" في بيرجامو كنوع من التضامن والامتنان للأطباء وطاقم التمريض على جهودهم في مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح نادي اتالانتا أن إيليشيتش، لم يتردد في التبرع بهذه الكرة كنوع من الدعم لطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى.

وتحدث النجم السلوفيني، عبر الموقع الرسمي، للنادي ، قائلاً : "نحن أيضا بجانبكم يا ملائكتنا لنفوز بأهم مباراة"