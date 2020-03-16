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مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج في حال عودته بعد إيقافه بسبب كورونا

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:52 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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انتشر فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

وتسبب هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى. وهناك بعض الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

توقف الدوري الإنجليزي عند الجولة التاسعة والعشرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ويحتل ليفربول جدول ترتيب البطولة برصيد 82 نقطة. ويستعرض الفجر مباريات الجولة المقبلة من البريميرليج ...

- ويستهام & وولفرهامبتون

- توتنهام & مانشستر يونايتد

- إيفرتون & ليفربول

- توتنهام & ويستهام يونايتد

- تشيلسي & مانشستر سيتي

- بيرنلي & واتفورد

- نيوكاسل & أستون فيلا

- نوريتش سيتي & إيفرتون

- ليفربول & نيوكاسل يونايتد

- ليستر سيتي & برايتون

- وولفرهامبتون & بورنموث

- مانشستر يونايتد & شيفيلد يونايتد

- ساوثهامبتون & آرسنال

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