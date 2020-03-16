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محرز يقترب من الانتقال إلى باريس سان جيرمان

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:47 ص
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محرز
محرز
أمل الحلفاوي
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أشارت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسى، يقترب من ضم الجزائرى رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، ضمن الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقد أوضحت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن الفريق الفرنسى يسعى لإغراء الجزائرى رياض محرز، وخاصة في ظل توقف مانشستر من المشاركة فى بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.

ومن المنتظر أن ينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد، لذلك يبحث باريس سان جيرمان عن بديله في الفريق.

جدير بالذكر أن محرز يمتد عقده مع مانشستر سيتى يمتد حتى صيف 2023، ولم ينجح النجم الجزائري فى حجز مقعد أساسى بتشكيلة المدرب بيب جوارديولا حتى الآن.

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